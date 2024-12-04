Food hygiene inspectors blitz Milton Keynes,visiting 40 different restaurants, pubs and cafes

By Sally Murrer
Published 4th Dec 2024, 16:43 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 40 of Milton Keynes’s establishments, following inspections by the Food Standards Agency.

The following ratings have been given to these restaurants, cafes or canteens in the city:

Most Popular

• Rated 5: New Rajdouth at 8 White Horse Drive, Emerson Valley, rated on December 2

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: The MK Melting Pot at 76 Pannier Place, Downs Barn, rated on December 2

The highest Food Standards Agency rating is 5placeholder image
The highest Food Standards Agency rating is 5

• Rated 5: Starbucks at 65 Silbury Boulevard, Central Milton Keynes; rated on November 26

• Rated 5: John Lewis Distribution Centre Magna Park 2 (Staff Canteen-NO LICENCE) at Fen Street, Magna Park, Milton Keynes; rated on November 25

• Rated 5: John Lewis Distribution Centre Magna Park 3 (Staff Canteen-NO LICENCE) at Crossley Drive, Magna Park, rated on November 25

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Eating Greek MK at 8 Church Street, Wolverton, rated on November 21

• Rated 5: Game Changer Kitchen at 3 Knebworth Gate, Giffard Park, rated on November 21

• Rated 5: KFC at 26 Barnsdale Drive, Westcroft, Milton Keynes; rated on November 20

• Rated 5: Briary Barn Catering (ITAS Ltd) at Unit 1, 1 Tanners Drive, Blakelands, rated on November 18

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Christ the Vine Community Church at 42 Garraways, Coffee Hall, rated on November 15

• Rated 5: Child Base at Kingston House, Northampton Road, Newport Pagnell, B; rated on November 14

• Rated 5: Roman Crown at 1 Constantine Way, Bancroft Park, rated on November 14

• Rated 5: Dunelm at 4a Snowdon Drive, Winterhill, rated on November 12

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Eight Belles Public House at 28 Buckingham Road, Bletchley, rated on November 12

• Rated 5: GXO Logistics (Staff Canteen) at Waitrose National Distribution Centre, Atkinson Way, Magna Park, rated on November 11

• Rated 5: Volkswagon Financial Services at One Delaware, Delaware Drive, Tongwell, rated on November 11

• Rated 5: Starbucks Coffee Company at 21a Barnsdale Drive, Westcroft, rated on November 7

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Alban Hill Nursery at High Street To A509, Sherington, rated on November 2

• Rated 5: Cafe Latte at 54 High Street, Newport Pagnell, rated on November 2

• Rated 5: Chicheley Hall at Chicheley Hall Hotel, Hall Lane, Chicheley, rated on November 2

• Rated 4: Talbot Inn at The Talbot Inn, 33 London Road, Loughton, rated on October 29

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 4: Gullivers Land at Livingstone Drive, Newlands, rated on October 28

A further three ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:

• Rated 5: The Black Horse at Wolverton Road, Great Linford, rated on November 21

• Rated 5: The Bell & Bear at The Bell And Bear, 12 High Street, Emberton, rated on November 19

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: The Old Swan at 8 Shenley Road, Bletchley, rated on November 8

Finally, there are 15 new ratings for local takeaways:

• Rated 5: Big Boyz Pizza and Kebab at 44b High Street, New Bradwell, rated on November 28

• Rated 5: Panda Takeaway at 28 High Street, New Bradwell, Milton Keynes; rated on November 26

• Rated 5: Wok Unit at 24a High Street, New Bradwell, rated on November 21

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Phillys MK at 32 Stratford Road, Wolverton, rated on November 18

• Rated 5: Domino's Pizza at 3 Wolverton Road, Stony Stratford, rated on November 14

• Rated 5: Mo Kitchen at 12 Bodmin Place, Broughton, rated on November 13

• Rated 5: Newport Kebab & Pizza at 25 High Street, Newport Pagnell, rated on November 13

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Pizza Hut at 8 Stratford Road, Wolverton, rated on November 9

• Rated 5: Sattvic Foods at 5 Heathfield, Stacey Bushes, rated on November 9

• Rated 5: Smarts Fish Bar at 8 Wolverton Road, Stony Stratford, rated on November 7

• Rated 5: Subway at 18 The Stacey Bushes Trading Centre, Erica Road, Stacey Bushes, rated on November 7

Hide Ad
Hide Ad

• Rated 5: Domino's Pizza at 2 The Green, Newport Pagnell, rated on November 2

• Rated 5: The Old School House at London Road, Stony Stratford, rated on November 1

• Rated 5: Q R Cook at 30 St James Street, New Bradwell,rated on October 14

• Rated 3: Neath Hill Fish & Chips at 17 Tower Crescent, Neath Hill, rated on October 19

Related topics:Milton KeynesFood Standards AgencyWolvertonStarbucks
News you can trust since 1981
Follow us
©National World Publishing Ltd. All rights reserved.Cookie SettingsTerms and ConditionsPrivacy notice