Food hygiene inspectors blitz Milton Keynes,visiting 40 different restaurants, pubs and cafes
The following ratings have been given to these restaurants, cafes or canteens in the city:
• Rated 5: New Rajdouth at 8 White Horse Drive, Emerson Valley, rated on December 2
• Rated 5: The MK Melting Pot at 76 Pannier Place, Downs Barn, rated on December 2
• Rated 5: Starbucks at 65 Silbury Boulevard, Central Milton Keynes; rated on November 26
• Rated 5: John Lewis Distribution Centre Magna Park 2 (Staff Canteen-NO LICENCE) at Fen Street, Magna Park, Milton Keynes; rated on November 25
• Rated 5: John Lewis Distribution Centre Magna Park 3 (Staff Canteen-NO LICENCE) at Crossley Drive, Magna Park, rated on November 25
• Rated 5: Eating Greek MK at 8 Church Street, Wolverton, rated on November 21
• Rated 5: Game Changer Kitchen at 3 Knebworth Gate, Giffard Park, rated on November 21
• Rated 5: KFC at 26 Barnsdale Drive, Westcroft, Milton Keynes; rated on November 20
• Rated 5: Briary Barn Catering (ITAS Ltd) at Unit 1, 1 Tanners Drive, Blakelands, rated on November 18
• Rated 5: Christ the Vine Community Church at 42 Garraways, Coffee Hall, rated on November 15
• Rated 5: Child Base at Kingston House, Northampton Road, Newport Pagnell, B; rated on November 14
• Rated 5: Roman Crown at 1 Constantine Way, Bancroft Park, rated on November 14
• Rated 5: Dunelm at 4a Snowdon Drive, Winterhill, rated on November 12
• Rated 5: Eight Belles Public House at 28 Buckingham Road, Bletchley, rated on November 12
• Rated 5: GXO Logistics (Staff Canteen) at Waitrose National Distribution Centre, Atkinson Way, Magna Park, rated on November 11
• Rated 5: Volkswagon Financial Services at One Delaware, Delaware Drive, Tongwell, rated on November 11
• Rated 5: Starbucks Coffee Company at 21a Barnsdale Drive, Westcroft, rated on November 7
• Rated 5: Alban Hill Nursery at High Street To A509, Sherington, rated on November 2
• Rated 5: Cafe Latte at 54 High Street, Newport Pagnell, rated on November 2
• Rated 5: Chicheley Hall at Chicheley Hall Hotel, Hall Lane, Chicheley, rated on November 2
• Rated 4: Talbot Inn at The Talbot Inn, 33 London Road, Loughton, rated on October 29
• Rated 4: Gullivers Land at Livingstone Drive, Newlands, rated on October 28
A further three ratings have been handed to pubs, bars or nightclubs:
• Rated 5: The Black Horse at Wolverton Road, Great Linford, rated on November 21
• Rated 5: The Bell & Bear at The Bell And Bear, 12 High Street, Emberton, rated on November 19
• Rated 5: The Old Swan at 8 Shenley Road, Bletchley, rated on November 8
Finally, there are 15 new ratings for local takeaways:
• Rated 5: Big Boyz Pizza and Kebab at 44b High Street, New Bradwell, rated on November 28
• Rated 5: Panda Takeaway at 28 High Street, New Bradwell, Milton Keynes; rated on November 26
• Rated 5: Wok Unit at 24a High Street, New Bradwell, rated on November 21
• Rated 5: Phillys MK at 32 Stratford Road, Wolverton, rated on November 18
• Rated 5: Domino's Pizza at 3 Wolverton Road, Stony Stratford, rated on November 14
• Rated 5: Mo Kitchen at 12 Bodmin Place, Broughton, rated on November 13
• Rated 5: Newport Kebab & Pizza at 25 High Street, Newport Pagnell, rated on November 13
• Rated 5: Pizza Hut at 8 Stratford Road, Wolverton, rated on November 9
• Rated 5: Sattvic Foods at 5 Heathfield, Stacey Bushes, rated on November 9
• Rated 5: Smarts Fish Bar at 8 Wolverton Road, Stony Stratford, rated on November 7
• Rated 5: Subway at 18 The Stacey Bushes Trading Centre, Erica Road, Stacey Bushes, rated on November 7
• Rated 5: Domino's Pizza at 2 The Green, Newport Pagnell, rated on November 2
• Rated 5: The Old School House at London Road, Stony Stratford, rated on November 1
• Rated 5: Q R Cook at 30 St James Street, New Bradwell,rated on October 14
• Rated 3: Neath Hill Fish & Chips at 17 Tower Crescent, Neath Hill, rated on October 19