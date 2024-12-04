New food hygiene ratings have been awarded to 40 of Milton Keynes’s establishments, following inspections by the Food Standards Agency.

• Rated 5: New Rajdouth at 8 White Horse Drive, Emerson Valley, rated on December 2

• Rated 5: The MK Melting Pot at 76 Pannier Place, Downs Barn, rated on December 2

• Rated 5: Starbucks at 65 Silbury Boulevard, Central Milton Keynes; rated on November 26

• Rated 5: John Lewis Distribution Centre Magna Park 2 (Staff Canteen-NO LICENCE) at Fen Street, Magna Park, Milton Keynes; rated on November 25

• Rated 5: John Lewis Distribution Centre Magna Park 3 (Staff Canteen-NO LICENCE) at Crossley Drive, Magna Park, rated on November 25

• Rated 5: Eating Greek MK at 8 Church Street, Wolverton , rated on November 21

• Rated 5: Game Changer Kitchen at 3 Knebworth Gate, Giffard Park, rated on November 21

• Rated 5: KFC at 26 Barnsdale Drive, Westcroft, Milton Keynes; rated on November 20

• Rated 5: Briary Barn Catering (ITAS Ltd) at Unit 1, 1 Tanners Drive, Blakelands, rated on November 18

• Rated 5: Christ the Vine Community Church at 42 Garraways, Coffee Hall, rated on November 15

• Rated 5: Child Base at Kingston House, Northampton Road, Newport Pagnell, B; rated on November 14

• Rated 5: Roman Crown at 1 Constantine Way, Bancroft Park, rated on November 14

• Rated 5: Dunelm at 4a Snowdon Drive, Winterhill, rated on November 12

• Rated 5: Eight Belles Public House at 28 Buckingham Road, Bletchley, rated on November 12

• Rated 5: GXO Logistics (Staff Canteen) at Waitrose National Distribution Centre, Atkinson Way, Magna Park, rated on November 11

• Rated 5: Volkswagon Financial Services at One Delaware, Delaware Drive, Tongwell, rated on November 11

• Rated 5: Starbucks Coffee Company at 21a Barnsdale Drive, Westcroft, rated on November 7

• Rated 5: Alban Hill Nursery at High Street To A509, Sherington, rated on November 2

• Rated 5: Cafe Latte at 54 High Street, Newport Pagnell, rated on November 2

• Rated 5: Chicheley Hall at Chicheley Hall Hotel, Hall Lane, Chicheley, rated on November 2

• Rated 4: Talbot Inn at The Talbot Inn, 33 London Road, Loughton, rated on October 29