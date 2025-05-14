New food hygiene ratings given to 11 Milton Keynes restaurants

By Sally Murrer
Published 14th May 2025, 13:09 BST
New food hygiene ratings have been awarded to 11 of Milton Keynes’s restaurants, cafes or canteens, the Food Standards Agency’s website shows

And eight of them have acheieved the highest possible score – five out of five.

The means that of Milton Keynes's 500 similar establishments with ratings, 382 (76%) have ratings of five and none have zero ratings.

The full list is here:

11 Milton Keynes eateries have been given new food hygiene ratings.placeholder image
• Rated 5: Olney Mediterranean Kitchen at 36a Market Place, Olney; rated on May 13

• Rated 5: Out of Office Coffee at 38 Market Place, Olney; rated on May 12

• Rated 5: Hickory's Smokehouse Milton Keynes at Bletcham Way, Caldecotte; rated on May 9

• Rated 5: Pho Trading at 39-41 Silbury Arcade, Central Milton Keynes; rated on May 9

• Rated 5: AQA (Blue Apple Catering) at 4 Garamonde Drive, Wymbush; rated on May 8

• Rated 5: Cafe MK Express at Stantonbury Leisure Centre, Purbeck, Stantonbury; rated on May 8

• Rated 5: Tokyo Bay UK at 32 Redgrave Drive, Oxley Park; rated on May 8

• Rated 5: The Brooklands Centre at Ousebank Street, Newport Pagnell; rated on May 6

• Rated 4: Ninja Warrier UK Milton Keynes at Bletcham Way, Milton Keynes; rated on April 8

• Rated 4: Action Speaks at MK6 ; rated on March 26

• Rated 2: MK Viet Kitchen at 5 Radcliffe Street, Wolverton; rated on January 30

