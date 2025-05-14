New food hygiene ratings given to 11 Milton Keynes restaurants
And eight of them have acheieved the highest possible score – five out of five.
The means that of Milton Keynes's 500 similar establishments with ratings, 382 (76%) have ratings of five and none have zero ratings.
The full list is here:
• Rated 5: Olney Mediterranean Kitchen at 36a Market Place, Olney; rated on May 13
• Rated 5: Out of Office Coffee at 38 Market Place, Olney; rated on May 12
• Rated 5: Hickory's Smokehouse Milton Keynes at Bletcham Way, Caldecotte; rated on May 9
• Rated 5: Pho Trading at 39-41 Silbury Arcade, Central Milton Keynes; rated on May 9
• Rated 5: AQA (Blue Apple Catering) at 4 Garamonde Drive, Wymbush; rated on May 8
• Rated 5: Cafe MK Express at Stantonbury Leisure Centre, Purbeck, Stantonbury; rated on May 8
• Rated 5: Tokyo Bay UK at 32 Redgrave Drive, Oxley Park; rated on May 8
• Rated 5: The Brooklands Centre at Ousebank Street, Newport Pagnell; rated on May 6
• Rated 4: Ninja Warrier UK Milton Keynes at Bletcham Way, Milton Keynes; rated on April 8
• Rated 4: Action Speaks at MK6 ; rated on March 26
• Rated 2: MK Viet Kitchen at 5 Radcliffe Street, Wolverton; rated on January 30